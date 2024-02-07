Интим за 20 тысяч: в Донецкой области будут судить сутенеров, которые организовали притон

В суд передали дело в отношении трех жителей Днепра и Днепропетровщины, которых обвиняют в сутенерстве. По информации следователей, они организовали интимный бизнес в Покровске и Мирнограде Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Детали

В начале 2023 года жительница Павлограда для получения незаконной прибыли решила организовать "сервис" по предоставлению услуг интимного характера в Мирнограде и Покровске говорится в сообщении.

По информации следователей, к незаконному бизнесу они привлекли восемь женщин от 14 до 40 лет, которые предоставляли интимные услуги.

Клиентов обвиняемые находили через рекламу, которую размещали на интернет-сайтах и через знакомых.

Соединившись с "администратором", посетители знакомились с прайсом "борделя". В среднем за часовой "прием" у девушек мужчинам надо было выложить от 12 000 до 20 000 грн. После уплаты задатка "водитель компании" привозил девушек в оговоренные места из Днепропетровской области рассказали в прокуратуре.

Правоохранители разоблачили их незаконную деятельность в сентябре 2023 года.

Сейчас материалы дела передали в суд. Всех троих обвиняют по части 3 статьи 303 (сутенерство совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет за решеткой.

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