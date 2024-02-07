Інтим за 20 тисяч: на Донеччині судитимуть сутенерів, які організували притон
Київ • УНН
Троє мешканців Дніпра та Дніпропетровської області обвинувачуються в організації борделю в Покровську та Мирнограді Донецької області, до якого залучили вісім жінок віком від 14 до 40 років для надання інтимних послуг за винагороду від 12 000 до 20 000 гривень.
До суду передали справу щодо трьох жителів Дніпра і Дніпропетровщини, яких обвинувачують у сутенерстві. За інформацією слідчих, вони організували інтимний бізнес у Покровську та Мирнограді на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донеччини, передає УНН.
Деталі
На початку 2023 року мешканка Павлограда задля отримання незаконного прибутку вирішила організувати "сервіс" з надання послуг інтимного характеру у Мирнограді і Покровську
За інформацією слідчих, до незаконного бізнесу вони залучили вісьмох жінок від 14 до 40 років, які надавали інтимні послуги.
Клієнтів обвинувачені знаходили через рекламу, яку розміщували на інтернет-сайтах та через знайомих.
З’єднавшись з "адміністратором", відвідувачі ознайомлювалися з прайсом "борделю". В середньому за годинний "прийом" у дівчат чоловікам треба було викласти від 12 000 до 20 000 грн. Після сплати завдатку "водій компанії" привозив дівчат в обумовлені місця з Дніпропетровської області
Правоохоронці викрили їх незаконну діяльність у вересні 2023 року.
Наразі матеріали справи передали до суду. Всіх трьох обвинувачують за частиною 3 статті 303 (сутенерство вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років за ґратами.
У Києві викрили наркоділків, які постачали заборонені речовини арештантам у СІЗО 07.02.24, 17:48 • 21950 переглядiв