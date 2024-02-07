Інтим за 20 тисяч: на Донеччині судитимуть сутенерів, які організували притон

До суду передали справу щодо трьох жителів Дніпра і Дніпропетровщини, яких обвинувачують у сутенерстві. За інформацією слідчих, вони організували інтимний бізнес у Покровську та Мирнограді на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донеччини, передає УНН.

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На початку 2023 року мешканка Павлограда задля отримання незаконного прибутку вирішила організувати "сервіс" з надання послуг інтимного характеру у Мирнограді і Покровську

За інформацією слідчих, до незаконного бізнесу вони залучили вісьмох жінок від 14 до 40 років, які надавали інтимні послуги.

Клієнтів обвинувачені знаходили через рекламу, яку розміщували на інтернет-сайтах та через знайомих.

З’єднавшись з "адміністратором", відвідувачі ознайомлювалися з прайсом "борделю". В середньому за годинний "прийом" у дівчат чоловікам треба було викласти від 12 000 до 20 000 грн. Після сплати завдатку "водій компанії" привозив дівчат в обумовлені місця з Дніпропетровської області