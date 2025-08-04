Инструктор избил курсанта прикладом: ГБР завершило расследование
Киев • УНН
ГБР завершило следствие в отношении инструктора, избившего курсанта на полигоне в Кировоградской области. Пострадавшего госпитализировали, инструктору грозит до 12 лет тюрьмы.
Государственное бюро расследований завершило следствие в отношении инструктора учебного взвода, который жестоко избил курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Инцидент произошел в сентябре 2024 года: во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из новобранцев произошел конфликт. Военнослужащий избил новобранца прикладом автомата, а командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения.
Пострадавшего отправили в больницу с телесными повреждениями. Инструктор учебного взвода находится под стражей по обвинению в ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
В то же время командир учебного взвода, который не принял никаких мер, отстранен от должности. Ему объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины (Бездействие военной власти).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Напомним
В Николаевской области гражданские лица напали на военнослужащих ТЦК, повредили авто и травмировали солдата. Один из военнослужащих применил травматический пистолет.