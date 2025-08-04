Інструктор побив курсанта прикладом: ДБР завершило розслідування
Київ • УНН
ДБР завершило слідство щодо інструктора, який побив курсанта на полігоні в Кіровоградській області. Постраждалого госпіталізували, інструктору загрожує до 12 років в'язниці.
Державне бюро розслідувань завершило слідство стосовно інструктора навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні у Кіровоградській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Інцидент стався у вересні 2024 року: під час занять з вогневої підготовки між інструктором і одним з новобранців стався конфлікт. Військовослужбовець побив новобранця прикладом автомата, а командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття.
Постраждалого відправили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Інструктор навчального взводу перебуває під вартою за звинуваченням у ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.
Водночас командир навчального взводу, який не вжив жодних заходів, відсторонений від посади. Йому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (Бездіяльність військової влади).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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