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Иностранным компаниям упростили покупку ОВГЗ

Киев • УНН

 • 7802 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Нерезидентам позволили получать финансирование в гривне для покупки ими облигаций внутреннего государственного займа в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Иностранным компаниям упростили покупку ОВГЗ

"Для упрощения иностранных инвестиций в Украину Нацбанк разрешил банкам осуществлять краткосрочное финансирование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими ОВГЗ", - указали в НБУ.

С 14 июня, как отмечается, украинские банки смогут предоставлять иностранным компаниям и банкам под указанные цели гривневые кредиты, а также проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не превышающий 14 рабочих дней.

"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

Кроме этого НБУ уточнил, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютными, так и гривневым платежными карточками, если операция не превышает 150 тыс. гривен.

Напомним, Clearstream присоединил Украину к своей сети 27 мая.

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