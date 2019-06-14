Іноземним компаніям спростили купівлю ОВДП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Нерезидентам дозволили отримувати фінансування у гривні для купівлі ними облігацій внутрішньої державної позики в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного банку України.
"Для спрощення іноземних інвестицій в Україну Нацбанк дозволив банкам здійснювати короткострокове фінансування у гривні юридичних осіб-нерезидентів для придбання ними ОВДП", - вказали у НБУ.
З 14 червня, як зазначається, українські банки зможуть надавати іноземним компаніям та банкам під зазначені цілі гривневі кредити, а також проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.
"Нещодавній запуск "лінку" з міжнародним депозитарієм Clearstream усунув технічні перешкоди для припливу іноземних інвестицій у державні облігації. Дозвіл банкам фінансувати такі операції у гривні дає інвесторам змогу краще планувати свою участь в аукціонах з розміщення ОВДП і на вторинному ринку. Це підсилюватиме їх інтерес до українського ринку", – зазначив заступник голови Національного банку Олег Чурій.
Окрім цього НБУ уточнив, що суб’єкти господарювання можуть розраховуватися за торговельними зовнішньоекономічними договорами як валютними, так і гривневими платіжними картками, якщо операція не перевищує 150 тис. гривень.
Нагадаємо, Clearstream приєднав Україну до своєї мережі 27 травня.