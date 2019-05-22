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Clearstream приєднає Україну до своєї мережі 27 травня - Нацбанк

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Clearstream, міжнародний центральний депозитарій цінних паперів, що входить до групи Deutsche Börse Group, 27 травня 2019 року приєднає український ринок до своєї мережі через рахунок, відкритий в Депозитарії Національного банку, та зробить українські державні цінні папери доступними в своїй системі розрахунків. Банком-кореспондентом та оператором цього рахунку в Україні виступатиме Citibank. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

Як повідомили у прес-службі, запуск першого в історії України "лінку" з міжнародним депозитарієм полегшить доступ іноземних інвесторів до державних цінних паперів, номінованих у гривні. Проведення розрахунків через систему Clearstream гарантуватиме їх відповідність міжнародним стандартам і зменшить операційні витрати інвесторів на проведення таких операцій.

"Спільна ініціатива сприятиме збільшенню попиту на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), підвищенню їх ліквідності та привабливості на міжнародному ринку капіталу. Таким чином, український уряд розширить джерела довгострокового фінансування і зможе знизити вартість запозичень.

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Крім цього, приєднання до мережі Clearstream дасть змогу поліпшити валютну структуру державного боргу за рахунок збільшення частки фінансування в гривні, збільшить ефективність трансмісійного механізму монетарної політики Національного банку, а також сприятиме подальшому розвитку українського ринку капіталу", - йдеться у повідомленні.

"Ми з нетерпінням чекаємо приєднання українського ринку до мережі наших міжнародних клієнтів. Можливість вийти на ринки, що розвиваються, такі як Україна, через стабільну пост-торговельну інфраструктуру є дуже привабливою для інвесторів у всьому світі. Україна, яка тепер є частиною нашої глобальної мережі, відкриває їм нові інвестиційні та фінансові можливості", - заявив керівник відділу глобальних ринків Clearstream Ян Віллемс, слова якого наводить прес-служба НБУ.

Також коментар надав Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

"Ми дуже раді, що нарешті останню значну перешкоду для глобальних інвесторів в українські ОВДП в національній валюті скасовано. В цьому році ми спостерігаємо суттєве зростання попиту іноземних інвесторів на гривневі ОВДП. Їх портфель перевищив вже 1,5 млрд дол. США та продовжує збільшуватись. З відкриттям лінку Clearstream з’явився потенціал для ще більшого зростання частки нерезидентів в українських ОВДП, оскільки вона все ще становить близько 5% від загального обсягу ОВДП в обігу, що значно менше порівняно з іншими країнами, що розвиваються", - зазначив він.

Українські Національні Новини

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