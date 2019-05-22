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Clearstream присоединит Украину к своей сети 27 мая - Нацбанк

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Clearstream, международный центральный депозитарий ценных бумаг, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая 2019 года присоединит украинский рынок к своей сети через счет, открытый в Депозитарии Национального банка, и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине будет выступать Citibank. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

Как сообщили в пресс-службе, запуск первой в истории Украины "ссылки" с международным депозитарием облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, номинированным в гривне. Проведение расчетов через систему Clearstream будет гарантировать их соответствие международным стандартам и уменьшит операционные расходы инвесторов на проведение таких операций.

"Совместная инициатива будет способствовать увеличению спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), повышению их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала. Таким образом, украинское правительство расширит источники долгосрочного финансирования и сможет снизить стоимость заимствований.

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Кроме этого, присоединение к сети Clearstream позволит улучшить валютную структуру государственного долга за счет увеличения доли финансирования в гривне, увеличит эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики Национального банка, а также будет способствовать дальнейшему развитию украинского рынка капитала", - говорится в сообщении.

"Мы с нетерпением ждем присоединения украинского рынка к сети наших международных клиентов. Возможность выйти на рынки, которые развиваются, такие как Украина, через стабильную пост-торговую инфраструктуру является очень привлекательной для инвесторов во всем мире. Украина, которая теперь является частью нашей глобальной сети, открывает им новые инвестиционные и финансовые возможности", - заявил руководитель отдела глобальных рынков Clearstream Ян Виллемс, слова которого приводит пресс-служба НБУ.

Также комментарий дал Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

"Мы очень рады, что наконец-то последнее значительное препятствие для глобальных инвесторов в украинские ОВГЗ в национальной валюте отменено. В этом году мы наблюдаем существенный рост спроса иностранных инвесторов на гривневые ОВГЗ. Их портфель превысил уже 1,5 млрд долл. США и продолжает увеличиваться. С открытием ссылки Clearstream появился потенциал для еще большего роста доли нерезидентов в украинских ОВГЗ, поскольку она все еще составляет около 5% от общего объема ОВГЗ в обращении, что значительно меньше по сравнению с другими развивающимися странами", - отметил он.

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