Иностранные компоненты в российских дронах: в ОП назвали основных поставщиков и выложили предложения по противодействию

ukru
15:57 • 30898 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 70973 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 89852 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 72058 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 73571 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106922 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129534 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163328 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194812 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137119 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 33496 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 28287 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103353 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 90123 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 73906 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163329 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194813 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137838 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144574 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181278 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 18759 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 73906 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118225 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154142 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161130 просмотра
Актуальное
Иностранные компоненты в российских дронах: в ОП назвали основных поставщиков и выложили предложения по противодействию

Иностранные компоненты в российских дронах: в ОП назвали основных поставщиков и выложили предложения по противодействию

Киев • УНН

 • 968278 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Группа Ермака-Макфола определила основного поставщика критически важных компонентов для российских дронов и разработала рекомендации по усилению контроля над компонентами иностранного производства, которые россия использует в своих БПЛА, сообщили в понедельник в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

Международная рабочая группа по санкциям против россии во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) послом Майклом Макфолом изучила 174 иностранные компоненты из трех моделей БПЛА, которые используют российские войска на поле боя в Украине.

Речь идет о «Шахед-136/131», «Ланцет» и «Орлан-10». Отмечается, что россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени полагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.

"Согласно исследованию Международной рабочей группы, основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок, причем 17% из них происходят через Гонконг. На Турцию и Объединенные Арабские Эмираты приходится 5% и 2% компонентов соответственно. Также в дронах были обнаружены составляющие, произведенные в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах, в частности процессоры, микросхемы, транзисторы и другие жизненно важные компоненты", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно отчету группы, многие детали можно получить через общедоступные платформы, что затрудняет регуляторный надзор. Учитывая это, эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа россии к их продукции в обход экономических санкций.

"В частности, предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории товаров, подпадающих под санкции, на основе кодов Гармонизированной системы", - отмечается в сообщении.

Также компании, согласно предложениям, должны разработать четкие инструкции по соблюдению требований законодательства. Рекомендовано усилить сотрудничество между производителями и органами власти с целью улучшения соблюдения санкций и внедрения эффективных ограничительных мер. "Кроме того, правительства должны провести расследование в отношении известных компаний, которые не придерживаются определенной санкционной политики", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, необходимо более эффективное использование имеющихся институтов и механизмов. В частности, применение механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) может усилить меры экспортного контроля, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег, отметили в ОП.

Напомним

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат указал, что иностранные компоненты находят не только в ударных дронах типа Shahed, которые использует россия в войне против Украины. рф производит и немало ракет, вертолетов и самолетов, для чего также нужны технологии, которых россия не имеет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы