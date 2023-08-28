Иностранные компоненты в российских дронах: в ОП назвали основных поставщиков и выложили предложения по противодействию

Детали

Международная рабочая группа по санкциям против россии во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) послом Майклом Макфолом изучила 174 иностранные компоненты из трех моделей БПЛА, которые используют российские войска на поле боя в Украине.

Речь идет о «Шахед-136/131», «Ланцет» и «Орлан-10». Отмечается, что россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени полагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику.

"Согласно исследованию Международной рабочей группы, основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок, причем 17% из них происходят через Гонконг. На Турцию и Объединенные Арабские Эмираты приходится 5% и 2% компонентов соответственно. Также в дронах были обнаружены составляющие, произведенные в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах, в частности процессоры, микросхемы, транзисторы и другие жизненно важные компоненты", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно отчету группы, многие детали можно получить через общедоступные платформы, что затрудняет регуляторный надзор. Учитывая это, эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа россии к их продукции в обход экономических санкций.

"В частности, предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории товаров, подпадающих под санкции, на основе кодов Гармонизированной системы", - отмечается в сообщении.

Также компании, согласно предложениям, должны разработать четкие инструкции по соблюдению требований законодательства. Рекомендовано усилить сотрудничество между производителями и органами власти с целью улучшения соблюдения санкций и внедрения эффективных ограничительных мер. "Кроме того, правительства должны провести расследование в отношении известных компаний, которые не придерживаются определенной санкционной политики", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, необходимо более эффективное использование имеющихся институтов и механизмов. В частности, применение механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) может усилить меры экспортного контроля, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег, отметили в ОП.

Напомним

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат указал, что иностранные компоненты находят не только в ударных дронах типа Shahed, которые использует россия в войне против Украины. рф производит и немало ракет, вертолетов и самолетов, для чего также нужны технологии, которых россия не имеет.