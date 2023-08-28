Іноземні компоненти в російських дронах: в ОП назвали основних постачальників і виклали пропозиції з протидії

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Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) послом Майклом Макфолом вивчила 174 іноземні компоненти з трьох моделей БПЛА, які використовують російські війська на полі бою в Україні.

Ідеться про «Шахед-136/131», «Ланцет» і «Орлан-10». Зазначається, що росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

"Згідно з дослідженням Міжнародної робочої групи, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти", - ідеться у повідомленні.

Водночас, згідно зі звітом групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Зокрема, запропоновано узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи", - зазначається у повідомленні.

Також компанії, згідно з пропозиціями, мають розробити чіткіші інструкції стосовно дотримання вимог законодавства. Рекомендовано посилити співпрацю між виробниками та органами влади з метою покращення дотримання санкцій та впровадження ефективних обмежувальних заходів. "Крім того, уряди мають провести розслідування щодо відомих компаній, які не дотримуються визначеної санкційної політики", - сказано у повідомленні.

На думку експертів, необхідне більш ефективне використання наявних інституцій та механізмів. Зокрема, застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML) може посилити заходи експортного контролю, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей, зазначили в ОП.

Нагадаємо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вказав, що іноземні компоненти знаходять не лише в ударних дронах типу Shahed, які використовую росія у війні проти України. рф виготовляє і чимало ракет, вертольотів та літаків, для чого також потрібні технології, яких росія не має.