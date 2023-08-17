Ідеться не лише про "шахеди" - Ігнат про іноземні компоненти в озброєнні рф

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"Ми, мабуть, уже тисячу разів проговорювали про ті запчастини, які знаходяться у ракетах. Заходу, мабуть, і давали, країнам Заходу, виробникам показували, що ось ракета, ось дрон, ось запчастина, ось фірма, яка її робить. На жаль, продовжують ті запчастини якось доходити до країни-окупанта", - сказав Ігнат.

"Ідеться ж не лише про "шахеди" зараз, ідеться і про інші вироби військового призначення, які росія продовжує виготовляти. Тому що чимало ракет росія виготовляє, а також і гелікоптерів тих, які сьогодні збили - Ка-52. А також і літаки, літакі теж з конвеєра сходять - там теж потрібні технології, росія не має таких технологій сьогодні у наявності в себе і виробництва для того, щоб їх створювати самим. Тому санкції потрібно не лише оголошувати - їх треба контролювати, треба дотримуватися і впливати на цей процес усім разом, усім світовим лідерам", - зазначив речник ПС ЗСУ.

Нагадаємо

17 серпня повідомлялося про збиття Ка-52 ворога на двох напрямках.