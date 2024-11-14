Индонезия сделала громкое заявление относительно территориальных претензий Китая

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна всегда будет отстаивать свой суверенитет, отвечая на вопрос о ситуации в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Он отметил приоритет партнерских отношений над конфликтами и подчеркнул важность равного отношения ко всем странам.

Этот комментарий прозвучал на фоне недавнего заявления МИД Индонезии, которое подтвердило, что страна не признает территориальных претензий Китая на Южно-Китайское море, даже несмотря на подписание морского соглашения с Пекином.

Ранее Китай объявил свое право на почти всю акваторию моря, базируясь на так называемой "линии с девятью штрихами", пересекающей экономические зоны нескольких соседних стран.

Прабово, известный своей внеблоковой позицией во внешней политике, подчеркнул, что для Индонезии важно избегать конфликтов, однако страна будет решительно защищать свои территории и пытаться развивать партнерские отношения со всеми государствами.

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