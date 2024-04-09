Армия КНР активизировала проведение учений в Южно-Китайском море

Вооруженные силы Китая активизируют проведение военных учений в Южно-Китайском море для поддержания стабильности в регионе. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, пишет DW, передает УНН.

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Уточняется, что армия Китая 7-8 апреля осуществила патрулирование и комплексные учения в южной акватории с участием военно-морских сил и боевой авиации.

"Южная зона боевого командования продолжает усиливать проведение тренировок по подготовке к военным действиям, постоянно поддерживает высокий уровень боеспособности, решительно защищает национальный суверенитет и безопасность, обеспечивает мир и стабильность в Южно-Китайском море", - прокомментировал Тянь Цзюньли.

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