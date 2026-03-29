Индонезия ограничила доступ к соцсетям детям до 16 лет - Bloomberg

Власти Индонезии ограничили доступ к соцсетям для детей младше 16 лет. Страна является первой в Юго-Восточной Азии, которая ввела подобные ограничения на национальном уровне, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Пока о полном запрете соцсетей YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X и Roblox речь не идет, но вышеупомянутые платформы попали под жесткие ограничения. На территории Индонезии аккаунты для детей в этих соцсетях должны быть закрыты или удалены.

Министр коммуникаций и цифровых дел Индонезии Меутя Хафид заявила, что часть соцсетей уже меняет правила. Так, по ее словам, TikTok планирует постепенно отключать аккаунты детей.

В то же время Roblox меняет настройки для младших пользователей, а руководство соцсети "X" объявило о повышении минимального возраста до 16 лет.

Кроме того, в YouTube Indonesia заявили, что поддерживают подход новой регуляции, основанный на самооценке рисков, "в противовес общему запрету".

Meta Platforms Inc. заявила, что поддерживает "реалистичное внедрение" новых правил и продолжит переговоры с министерством коммуникаций относительно своих сервисов Facebook и Instagram.

Напомним

