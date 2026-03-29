Індонезія обмежила доступ до соцмереж дітям до 16 років - Bloomberg

Влада Індонезії обмежила доступ до соцмереж для дітей віком до 16 років. Країна є першою в Південно-Східній Азії, що запровадила подібні обмеження на національному рівні, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Наразі про повну заборону соцмереж YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X і Roblox не йдеться, але вищезазначені платформи потрапили під жорсткі обмеження. На території Індонезії акаунти для дітей в цих соцмережах мають бути закриті, або видалені.

Міністерка комунікацій та цифрових справ Індонезії Меутя Хафід заявила, що частина соцмереж вже змінює правила. Так, за її словами, TikTok планує поступово відключати акаунти дітей.

Водночас Roblox змінює налаштування для молодших користувачів, а керівництво соцмережі "X" оголосило про підняття мінімального віку до 16 років.

Крім того, у YouTube Indonesia заявили, що підтримують підхід нової регуляції, який базується на самооцінці ризиків, "на противагу загальній забороні".

Meta Platforms Inc. заявила, що підтримує "реалістичне впровадження" нових правил і продовжить переговори з міністерством комунікацій щодо своїх сервісів Facebook та Instagram.

