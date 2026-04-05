Индия впервые с 2019 года возобновила импорт иранской нефти без платежных ограничений

Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрениеPhoto
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
В "росатоме" заявили об эвакуации 198 сотрудников с Бушерской АЭС после удара Израиля
В США аннулировали грин-карты и задержали двух родственниц иранского военачальника Сулеймани
В Иране заявляют, что сбили два американских вертолета Black Hawk
В Грузии состоялась масштабная акция против жестокой программы отлова бездомных собак
Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов
Налогообложение лизинга: почему БЭБ преследует авиакомпании за международные контракты
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космоса
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина Балдони
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss Puss
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигероя
Индия впервые с 2019 года возобновила импорт иранской нефти без платежных ограничений

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Индийские НПЗ возобновили закупки сырья из Ирана из-за дефицита на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Страна также получила 44 тысячи тонн иранского газа.

Индия впервые за семь лет закупила иранскую нефть без проблем с оплатой на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив – об этом сообщило министерство нефти страны, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, индийские нефтеперерабатывающие заводы возобновили закупки сырья из Ирана, чтобы компенсировать дефицит, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. В министерстве заявили, что "нет никаких препятствий для оплаты импорта иранской сырой нефти".

Индия не импортировала нефть из Ирана с мая 2019 года из-за санкционного давления США. Ситуация изменилась после временного ослабления ограничений Вашингтоном, что позволило странам возобновить закупки для стабилизации рынка.

Индия покрыла потребности в нефти на несколько месяцев

В министерстве отметили, что страна уже обеспечила свои потребности в сырой нефти на ближайшие месяцы. Индия импортирует энергоносители из более чем 40 стран и может менять поставщиков в зависимости от рыночных условий.

Помимо нефти, Индия также получила 44 тысячи тонн иранского сжиженного газа. Танкер с топливом прибыл в порт Мангалур, где продолжается его разгрузка.

Индия присоединится к международным переговорам по открытию Ормузского пролива02.04.26, 19:23 • 4051 просмотр

Степан Гафтко

