Индия впервые с 2019 года возобновила импорт иранской нефти без платежных ограничений

Индия впервые за семь лет закупила иранскую нефть без проблем с оплатой на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив – об этом сообщило министерство нефти страны, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, индийские нефтеперерабатывающие заводы возобновили закупки сырья из Ирана, чтобы компенсировать дефицит, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. В министерстве заявили, что "нет никаких препятствий для оплаты импорта иранской сырой нефти".

Индия не импортировала нефть из Ирана с мая 2019 года из-за санкционного давления США. Ситуация изменилась после временного ослабления ограничений Вашингтоном, что позволило странам возобновить закупки для стабилизации рынка.

Индия покрыла потребности в нефти на несколько месяцев

В министерстве отметили, что страна уже обеспечила свои потребности в сырой нефти на ближайшие месяцы. Индия импортирует энергоносители из более чем 40 стран и может менять поставщиков в зависимости от рыночных условий.

Помимо нефти, Индия также получила 44 тысячи тонн иранского сжиженного газа. Танкер с топливом прибыл в порт Мангалур, где продолжается его разгрузка.

Индия присоединится к международным переговорам по открытию Ормузского пролива