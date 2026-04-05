Індія вперше з 2019 року відновила імпорт іранської нафти без платіжних обмежень

5 квітня, 11:39 • 29671 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 79152 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 90139 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 109280 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 94503 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 98861 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51694 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 106666 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37272 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 86501 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Популярнi новини
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 7394 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 10066 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 8560 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 6060 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 7830 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 90151 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 98869 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 106672 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 86505 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 85884 перегляди
Індія вперше з 2019 року відновила імпорт іранської нафти без платіжних обмежень

Київ • УНН

 • 5880 перегляди

Індійські НПЗ відновили закупівлі сировини з Ірану через дефіцит на тлі конфлікту на Близькому Сході. Країна також отримала 44 тисячі тонн іранського газу.

Індія вперше за сім років закупила іранську нафту без проблем із оплатою на тлі перебоїв постачання через Ормузьку протоку – про це повідомило міністерство нафти країни, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, індійські нафтопереробні заводи відновили закупівлі сировини з Ірану, щоб компенсувати дефіцит, спричинений конфліктом на Близькому Сході. У міністерстві заявили, що "немає жодних перешкод для оплати імпорту іранської сирої нафти".

Індія не імпортувала нафту з Ірану з травня 2019 року через санкційний тиск США. Ситуація змінилася після тимчасового послаблення обмежень Вашингтоном, що дозволило країнам відновити закупівлі для стабілізації ринку.

Індія покрила потреби в нафті на кілька місяців

У міністерстві зазначили, що країна вже забезпечила свої потреби в сирій нафті на найближчі місяці. Індія імпортує енергоносії з понад 40 країн і може змінювати постачальників залежно від ринкових умов.

Окрім нафти, Індія також отримала 44 тисячі тонн іранського зрідженого газу. Танкер із паливом прибув до порту Мангалур, де триває його розвантаження.

Індія долучиться до міжнародних переговорів щодо відкриття Ормузької протоки02.04.26, 19:23 • 4189 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Reuters
Індія
Сполучені Штати Америки
Іран