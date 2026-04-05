Індія вперше з 2019 року відновила імпорт іранської нафти без платіжних обмежень

Індія вперше за сім років закупила іранську нафту без проблем із оплатою на тлі перебоїв постачання через Ормузьку протоку – про це повідомило міністерство нафти країни, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, індійські нафтопереробні заводи відновили закупівлі сировини з Ірану, щоб компенсувати дефіцит, спричинений конфліктом на Близькому Сході. У міністерстві заявили, що "немає жодних перешкод для оплати імпорту іранської сирої нафти".

Індія не імпортувала нафту з Ірану з травня 2019 року через санкційний тиск США. Ситуація змінилася після тимчасового послаблення обмежень Вашингтоном, що дозволило країнам відновити закупівлі для стабілізації ринку.

Індія покрила потреби в нафті на кілька місяців

У міністерстві зазначили, що країна вже забезпечила свої потреби в сирій нафті на найближчі місяці. Індія імпортує енергоносії з понад 40 країн і може змінювати постачальників залежно від ринкових умов.

Окрім нафти, Індія також отримала 44 тисячі тонн іранського зрідженого газу. Танкер із паливом прибув до порту Мангалур, де триває його розвантаження.

