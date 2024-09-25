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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индия обменивается информацией между россией и Украиной, чтобы поспособствовать переговорам о завершении войны - глава МИД страны

Индия обменивается информацией между россией и Украиной, чтобы поспособствовать переговорам о завершении войны - глава МИД страны

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 09:28  •  7870 просмотра

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Министр иностранных дел Индии заявил, что правительство ведет диалог с обеими сторонами для ускорения окончания войны. Индия делится информацией между Украиной и россией, надеясь начать серьезные мирные переговоры.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар считает, что война россии в Украине  не может быть решена на поле боя. По его словам, правительство Индии обращается к обеим сторонам, чтобы выяснить, может ли оно сделать что-то, чтобы ускорить окончание войны и начать "серьезные переговоры" между двумя странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hindu

"Это своего рода исследование, которое мы проводим. Я имею в виду, это не то, что у нас есть мирный план", - сказал Джайшанкар во вторник. 

Министр сказал, что правительство делится беседами, которые он вел с одной стороной, с другой.

"По моим ощущениям, обе стороны это ценят", - сказал он, добавив, что не так много стран и лидеров, которые имеют желание или способность взаимодействовать с обеими сторонами.

Его высказывания прозвучали через день после того, как премьер-министр Нарендра Моди пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Моди был в Киеве в конце августа, после чего пообщался с президентом россии владимиром путиным, а также с президентом США Джо Байденом.

Зеленский обсудил с Моди реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира23 сентября 2024, 23:50 • 21121 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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