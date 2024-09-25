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Індія обмінюється інформацією між росією та Україною, щоб посприяти переговорам про завершення війни - глава МЗС країни

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Індії заявив, що уряд веде діалог з обома сторонами для пришвидшення закінчення війни. Індія ділиться інформацією між Україною та росією, сподіваючись розпочати "серйозні мирні переговори".

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар вважає, що війна росії в Україні  не може бути вирішена на полі бою. За його словами, уряд Індії звертається до обох сторін, аби з'ясувати, чи може він зробити щось, щоб пришвидшити закінчення війни та розпочати "серйозні переговори" між двома країнами. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Hindu

"Це свого роду дослідження, яке ми проводимо. Я маю на увазі, це не те, що у нас є мирний план", - сказав Джайшанкар у вівторок. 

Міністр сказав, що уряд ділиться бесідами, які він вів з однією стороною, з іншою.

"За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують", - сказав він, додавши, що не так багато країн і лідерів, які мають бажання або здатність взаємодіяти з обома сторонами.

Його висловлювання прозвучали через день після того, як прем'єр-міністр Нарендра Моді Поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

Моді був у Києві наприкінці серпня, після чого поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, а також із президентом США Джо Байденом.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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