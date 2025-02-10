Индия может снизить пошлины на американские товары перед встречей Моди и Трампа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассматривает возможность снижения тарифов на ряд американских товаров в рамках подготовки к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Визит Моди в Соединенные Штаты состоится в среду и четверг, в то время как администрация Трампа готовится к внедрению новых пошлин для ряда стран. Американский президент неоднократно заявлял о необходимости сбалансировать торговые отношения с Индией, призывая ее увеличить закупки американского оборудования для безопасности.

Индийская сторона анализирует возможность снижения тарифов в ключевых секторах, среди которых электроника, медицинское оборудование и химическая продукция. Потенциальные уступки коснутся товаров, которые уже поставляются из США или имеют перспективы роста импорта. Среди них, в частности, антенны и древесная целлюлоза.

Переговоры по пошлинам являются частью более широкой стратегии Нью-Дели, направленной на укрепление внутреннего производства и привлечение инвестиций. В то же время Индия готова к обсуждению возможного заключения мини-торгового соглашения с США, что могло бы способствовать снижению напряжения и предотвратить повторение сценария торгового конфликта, который разворачивается между Вашингтоном и Пекином.

На фоне продолжающихся изменений Индия уже осуществила определенные шаги для снижения импортных пошлин, в частности уменьшив средние ставки с 13% до 11%, а также снизив налоги на велосипеды и автомобили.

Напомним,

Во время перелета на финал чемпионата NFL в Новом Орлеане Трамп сообщил журналистам, что новые тарифы будут объявлены в понедельник. Он также анонсировал введение взаимных пошлин уже в начале недели, которые начнут действовать почти сразу и коснутся всех стран в соответствии с их собственными тарифными ставками.

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