Індія може знизити мита на американські товари перед зустріччю Моді і Трампа

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді розглядає можливість зниження тарифів на ряд американських товарів у рамках підготовки до майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Візит Моді до Сполучених Штатів відбудеться в середу та четвер, у той час як адміністрація Трампа готується до впровадження нових мит для низки країн. Американський президент неодноразово заявляв про необхідність збалансувати торговельні відносини з Індією, закликаючи її збільшити закупівлі американського обладнання для безпеки.

Індійська сторона аналізує можливість зниження тарифів у ключових секторах, серед яких електроніка, медичне обладнання та хімічна продукція. Потенційні поступки торкнуться товарів, які вже постачаються зі США або мають перспективи зростання імпорту. Серед них, зокрема, антени та деревна целюлоза.

Переговори щодо мит є частиною ширшої стратегії Нью-Делі, спрямованої на зміцнення внутрішнього виробництва та залучення інвестицій. Водночас Індія готова до обговорення можливого укладення міні-торговельної угоди зі США, що могло б сприяти зниженню напруги та запобігти повторенню сценарію торговельного конфлікту, який розгортається між Вашингтоном і Пекіном.

На фоні триваючих змін Індія вже здійснила певні кроки для зниження імпортних мит, зокрема зменшивши середні ставки з 13% до 11%, а також знизивши податки на велосипеди та автомобілі.

Нагадаємо

Під час перельоту на фінал чемпіонату NFL у Новому Орлеані Трамп повідомив журналістам, що нові тарифи будуть оголошені в понеділок. Він також анонсував запровадження взаємних мит уже на початку тижня, які почнуть діяти майже відразу та торкнуться всіх країн відповідно до їх власних тарифних ставок.

У понеділок Трамп оголосить нові 25% мита на сталь та алюміній - Reuters