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Индия и Пакистан обменялись обстрелами в Кашмире: детали эскалации

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Пакистан открыл огонь через линию контроля, Индия ответила. Эскалация продолжается с апреля, когда боевики убили 26 гражданских в Кашмире.

Индия и Пакистан обменялись обстрелами в Кашмире: детали эскалации

Индия и Пакистан обменялись обстрелами через фактическую границу в спорном регионе Кашмир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что пакистанская армия открыла огонь из стрелкового оружия и артиллерии через линию контроля, разделяющую Кашмир, на что индийская армия "отреагировала симметрично".

Военные двух стран почти ежедневно ведут перестрелку через линию контроля с момента стрельбы в апреле, которая стала центром этой эскалации. Вооруженные люди ворвались в живописное место в контролируемом Индией Кашмире и убили 26 мирных жителей, преимущественно индийских туристов

- говорится в статье.

Издание добавляет, что в среду источник в Минобороны Индии сообщил, что в течение ночи в результате обстрела пакистанскими военными через линию контроля погибли 12 гражданских лиц и 57 получили ранения.

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии. Впоследствии в Нью-Дели заявили, что ликвидировали не менее 17 террористов, еще 60 получили ранения

Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.

"Надеюсь, это закончится очень быстро": Трамп прокомментировал ракетный обстрел Пакистана Индией07.05.25, 05:44 • 4548 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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