Індія та Пакистан обмінялися обстрілами в Кашмірі: деталі ескалації
Київ • УНН
Пакистан відкрив вогонь через лінію контролю, Індія відповіла. Ескалація триває з квітня, коли бойовики вбили 26 цивільних в Кашмірі.
Індія та Пакистан обмінялись обстрілами через фактичний кордон у спірному регіоні Кашмір. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Зазначається, що пакистанська армія відкрила огонь зі стрілецької зброї та артилерії через лінію контролю, яка розділяє Кашмір, на що індійська армія "відреагувала симетрично".
Військові двох країн майже щодня ведуть перестрілку через лінію контролю з моменту стрілянини у квітні, яка стала центром цієї ескалації. Озброєні люди увірвалися в мальовниче місце в контрольованому Індією Кашмірі та вбили 26 мирних жителів, переважно індійських туристів
Видання додає, що в середу джерело в Міноборони Індії повідомило, що протягом ночі внаслідок обстрілу пакистанськими військовими через лінію контролю загинули 12 цивільних осіб і 57 отримали поранення.
Нагадаємо
Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії. Згодом у Нью-Делі заявили, що ліквідували щонайменше 17 терористів, ще 60 отримали поранення
Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.
"Сподіваюся, це закінчиться дуже швидко": Трамп прокоментував ракетний обстріл Пакистану Індією07.05.25, 05:44 • 4548 переглядiв