Индия была посредником в негласных контактах между Украиной и рф после начала полномасштабной войны - Politico
Киев • УНН
Индия поддерживала диалог с Киевом и Москвой после начала полномасштабного вторжения, выступая негласным каналом коммуникации. Нью-Дели, в частности, передавал информацию от Украины по безопасности на Запорожской АЭС.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Индия поддерживала диалог как с Киевом, так и с Москвой, время от времени выступая каналом коммуникации между сторонами. В частности, речь идет о передаче информации о безопасности на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар в интервью изданию Politico, передает УНН.
Детали
По его словам, Индия не претендует на роль посредника, однако готова содействовать диалогу, если в этом есть необходимость.
Мы никогда не стремились и не утверждали об определенной роли для себя. Если мы можем чем-то помочь… мы открыты, но мы не навязываем себя
Джайшанкар уточнил, что Нью-Дели выступил каналом связи, когда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хотел передать российской стороне информацию о ситуации на ЗАЭС.
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Издание отмечает, что в отличие от других стран, которые пытаются усилить собственное дипломатическое влияние, позиционируя себя как посредников между Украиной и россией, Индия выбирает сдержанный подход.
Еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Индии заявлял, что его страна не имеет собственного "мирного плана", однако поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта. Индийское правительство, по его словам, пытается понять, может ли способствовать мирному урегулированию и запуску "серьезных переговоров".
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