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Индия была посредником в негласных контактах между Украиной и рф после начала полномасштабной войны - Politico

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Индия поддерживала диалог с Киевом и Москвой после начала полномасштабного вторжения, выступая негласным каналом коммуникации. Нью-Дели, в частности, передавал информацию от Украины по безопасности на Запорожской АЭС.

Индия была посредником в негласных контактах между Украиной и рф после начала полномасштабной войны - Politico

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Индия поддерживала диалог как с Киевом, так и с Москвой, время от времени выступая каналом коммуникации между сторонами. В частности, речь идет о передаче информации о безопасности на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар в интервью изданию Politico, передает УНН.

Детали

По его словам, Индия не претендует на роль посредника, однако готова содействовать диалогу, если в этом есть необходимость.

Мы никогда не стремились и не утверждали об определенной роли для себя. Если мы можем чем-то помочь… мы открыты, но мы не навязываем себя

- подчеркнул Джайшанкар.

Джайшанкар уточнил, что Нью-Дели выступил каналом связи, когда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хотел передать российской стороне информацию о ситуации на ЗАЭС.

В Украину попадают боеприпасы из Индии несмотря на протесты россии - Reuters19.09.24, 11:08 • 15807 просмотров

Издание отмечает, что в отличие от других стран, которые пытаются усилить собственное дипломатическое влияние, позиционируя себя как посредников между Украиной и россией, Индия выбирает сдержанный подход.

Еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Индии заявлял, что его страна не имеет собственного "мирного плана", однако поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта. Индийское правительство, по его словам, пытается понять, может ли способствовать мирному урегулированию и запуску "серьезных переговоров".

FT: россия тайно закупала у Индии товары двойного назначения04.09.24, 20:32 • 19644 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Запорожская атомная электростанция
Индия
Украина
Денис Шмыгаль
Киев
Tesla
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