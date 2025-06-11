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Індія була посередником у негласних контактах між Україною та рф після початку повномасштабної війни - Politico

Київ • УНН

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Індія підтримувала діалог з Києвом і москвою після початку повномасштабного вторгнення, виступаючи негласним каналом комунікації. Нью-Делі, зокрема, передавав інформацію від України щодо безпеки на Запорізькій АЕС.

Індія була посередником у негласних контактах між Україною та рф після початку повномасштабної війни - Politico

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Індія підтримувала діалог як з Києвом, так і з москвою, час від часу виступаючи каналом комунікації між сторонами. Зокрема, мова йде про передачу інформації щодо безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар в інтерв’ю виданню Politico, передає УНН.

Деталі

За його словами, Індія не претендує на роль посередника, однак готова сприяти діалогу, якщо в цьому є потреба.

Ми ніколи не прагнули і не стверджували про певну роль для себе. Якщо ми можемо чимось допомогти… ми відкриті, але ми не нав'язуємо себе

- наголосив Джайшанкар.

Джайшанкар уточнив, що Нью-Делі виступив каналом зв’язку, коли прем’єр-міністр України Денис Шмигаль хотів передати російській стороні інформацію щодо ситуації на ЗАЕС.

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Видання зазначає, що на відміну від інших країн, які намагаються посилити власний дипломатичний вплив, позиціонуючи себе як посередників між Україною та росією, Індія обирає стриманий підхід.

Ще у вересні минулого року міністр закордонних справ Індії заявляв, що його країна не має власного "мирного плану", проте підтримує контакти з обома сторонами конфлікту. Індійський уряд, за його словами, намагається зрозуміти, чи може сприяти мирному врегулюванню та запуску "серйозних переговорів".

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Лілія Набока

Лілія Набока

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