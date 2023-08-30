Именную Barbie фехтовальщицы Ольги Харлан продали на eBay за 10 400 долларов США

Детали

Вырученные от продажи куклы средства направят на клинику, которая занимается реабилитацией военнослужащих ВСУ. В частности, деньги перечислят больнице BODRO в Волынской области.

Цитата

“Реабилитация — важная часть дальнейшей жизни наших ребят. Чем больше мы сможем выручить с этого аукциона, тем больше выдающихся людей смогут выздороветь”, — цитируют Ольгу Харлан на eBay.



Напомним

Ранее УНН писал, что украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан выставила на аукционе свою персональную куклу Барби, являющуюся точной копией ее в образе фехтовальщицы.

Куклу Харлан компания выпустила в 2020 году в серии Role Models.