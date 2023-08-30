Именную Barbie фехтовальщицы Ольги Харлан продали на eBay за 10 400 долларов США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Именную куклу Barbie известной украинской фехтовальщицы Ольги Харлан продали на аукционе за 10 400 долларов США. Об этом пишет УНН, ссылаясь на данные аукциона eBay.
Детали
Вырученные от продажи куклы средства направят на клинику, которая занимается реабилитацией военнослужащих ВСУ. В частности, деньги перечислят больнице BODRO в Волынской области.
Цитата
“Реабилитация — важная часть дальнейшей жизни наших ребят. Чем больше мы сможем выручить с этого аукциона, тем больше выдающихся людей смогут выздороветь”, — цитируют Ольгу Харлан на eBay.
Напомним
Ранее УНН писал, что украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан выставила на аукционе свою персональную куклу Барби, являющуюся точной копией ее в образе фехтовальщицы.
Куклу Харлан компания выпустила в 2020 году в серии Role Models.