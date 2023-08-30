Іменну Barbie фехтувальниці Ольги Харлан продали на eBay за 10 400 доларів США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Іменну ляльку Barbie відомої української фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за 10 400 доларів США. Про це пише УНН, з посиланням на дані аукціону eBay.
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Виручені від продажу ляльки кошти спрямують на клініку, що займається реабілітацією військовослужбовців. Зокрема, гроші перерахують лікарні BODRO у Волинській області.
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“Реабілітація — важлива частина подальшого життя наших хлопців. Що більше ми зможемо виручити з цього аукціону, то більше видатних людей зможуть одужати”, — цитують Ольгу Харлан на eBay.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на аукціоні свою персональну ляльку Барбі, що є точною копією її в образі фехтувальниці.
Ляльку Харлан компанія випустила у 2020 році в серії Role Models.