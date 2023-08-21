Персональну ляльку Барбі від Харлан виставили на благодійний аукціон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон свою персональну ляльку Барбі. Зібрані гроші передадуть в клініку реабілітації українських бійців, повідомляє УНН.
Деталі
На платформі eBay з’явилось повідомлення про продаж персональної ляльки Барбі української фехтувальниці Ольги Харлан. Барбі від Харлан коштує 10 тисяч доларів.
Як написала Харлан у соцмережах, гроші від продажу підуть на реабілітацію українських військових у клініці.
Цитата
"Друзі, привіт! Це — моя лялька Барбі, що є в єдиному екземплярі у світі. Разом з Tribuna.ua ми вирішили виставити її на благодійний аукціон на платформі Ібей, гроші з якого підуть для клініки Бодро на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни. Аукціон вже запущено на eBay.", - повідомила Харлан.
Додамо
Барбі виглядає точною копією фехтувальниці. Ляльку із серії Role Models випустили в 2020 році. Придбати ляльку на честь спортсменки можна до вечора 30 серпня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Барбі" стала найкасовішим фільмом Warner Bros. в Україні