Персональную куклу Барби от Харлан выставили на благотворительный аукцион

Детали

На платформе eBay появилось сообщение о продаже персональной куклы Барби украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Барби от Харлан стоит 10 тысяч долларов.

Как написала Харлан в соцсетях, деньги от продажи пойдут на реабилитацию украинских военных в клинике.

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"Друзья, привет! Это — моя кукла Барби, которая есть в единственном экземпляре в мире. Вместе с Tribuna.ua мы решили выставить ее на благотворительный аукцион на платформе Ибей, деньги с которого пойдут для клиники Бодро на реабилитацию украинских военных, пострадавших в результате войны. Аукцион уже запущен на eBay", - сообщила Харлан.

Добавим

Барби выглядит точной копией фехтовальщицы. Куклу из серии Role Models выпустили в 2020 году. Приобрести куклу в честь спортсменки можно до вечера 30 августа.

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