"Барбі" стала найкасовішим фільмом Warner Bros. в Україні

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Стрічка про Барбі з акторами Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом стартувала в українському кінопрокаті 20 липня. За чотири тижні касові збори фільму становлять понад 110 мільйонів гривень.

Попереднім рекордсменом від Warner Bros. в Україні був "Аквамен" (2018). Стрічка з Джейсоном Момоа зібрала 108,7 мільйона гривень у національному прокаті в 2018 році.

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