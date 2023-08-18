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"Барбі" стала найкасовішим фільмом Warner Bros. в Україні

"Барбі" стала найкасовішим фільмом Warner Bros. в Україні

Київ • УНН

 • 1248196 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кінокартина "Барбі" від режисерки Ґрети Ґервіґ стала найкасовішим фільмом кіностудії Warner Bros. в Україні. Про це повідомляє її офіційний дистриб'ютор компанія Kinomania, передає УНН.

Деталі

Стрічка про Барбі з акторами Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом стартувала в українському кінопрокаті 20 липня. За чотири тижні касові збори фільму становлять понад 110 мільйонів гривень.

Попереднім рекордсменом від Warner Bros. в Україні був "Аквамен" (2018). Стрічка з Джейсоном Момоа зібрала 108,7 мільйона гривень у національному прокаті в 2018 році.

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