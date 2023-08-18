"Барби" стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Кинокартина "Барби" от режиссера Греты Гервиг стала самым кассовым фильмом киностудии Warner Bros. в Украине. Об этом сообщает ее официальный дистрибьютор компания Kinomania, передает УНН.
Детали
Лента о Барби с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом стартовала в украинском кинопрокате 20 июля. За четыре недели кассовые сборы фильма составили более 110 миллионов гривен.
Предыдущим рекордсменом от Warner Bros. в Украине был "Аквамен" (2018). Лента с Джейсоном Момоа собрала 108,7 миллиона гривен в национальном прокате в 2018 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бы выглядела Barbie на премьере фильма в Украине? Искусственный интеллект сгенерировал сине-желтый аутфит