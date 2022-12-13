Илон Маск распустил Совет по доверию и безопасности Twitter - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Согласно письму, которое просмотрело The Wall Street Journal, в понедельник вечером компания Twitter распустила свой Совет по доверию и безопасности, передает УНН.
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“Поскольку Twitter переходит на новый этап, мы просматриваем, как лучше всего привлечь внешнее понимание наших продуктов и разработки политики. В рамках этого процесса мы решили, что Совет доверия и безопасности — не лучшая структура для этого”, — говорится в электронном письме, подписанном Twitter.
Детали
Это действие произошло в тот же день, когда Twitter начал увеличивать свои доходы, не связаны с цифровой рекламой, путем повторного введения платной услуги подписки, которая показывала б меньше рекламы и предлагала другие функции — Twitter Blue.
С тех пор как Маск купил Twitter было непонятно, какую роль будет играть Совет доверия и безопасности. Господин Маск обсуждал возможность создания совета по модерации контента, но не объяснил, как он может функционировать в отношении Совета доверия и безопасности.
В прошлом месяце Twitter отложил регулярное запланированное заседание Совета доверия и безопасности до 15 декабря. На прошлой неделе Twitter перенес дату на понедельник.
Добавим
В понедельник корпорация Twitter заявила, что возобновляет регистрацию в Twitter Blue для пользователей iOS и веб-пользователей, а также заменяет отметку “официальный” золотой галочкой в некоторых бизнес-аккаунтах на платформе социальных сетей.