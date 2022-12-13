Ілон Маск розпустив Раду з довіри і безпеки Twitter — WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Згідно з листом, який переглянув The Wall Street Journal, у понеділок ввечері компанія Twitter розпустила свою Раду з довіри та безпеки, передає УНН.
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“Оскільки Twitter переходить на новий етап, ми переглядаємо, як найкраще залучити зовнішнє розуміння наших продуктів і розробки політики. У рамках цього процесу ми вирішили, що Рада довіри та безпеки — не найкраща структура для цього”, — йдеться в електронному листі, підписаному Twitter.
Ця дія відбулася в той самий день, коли Twitter почав збільшувати свої доходи, не пов’язані з цифровою рекламою, шляхом повторного запровадження платної послуги підписки, яка показувала б менше реклами та пропонувала інші функції — Twitter Blue.
Відтоді, як Маск купив Twitter, було незрозуміло, яку роль відіграватиме Рада довіри та безпеки. Пан Маск обговорював можливість створення ради модерації контенту, але не пояснив, як вона може функціонувати стосовно Ради довіри та безпеки.
Минулого місяця Twitter відклав регулярне заплановане засідання Ради довіри та безпеки до 15 грудня. Минулого тижня Twitter переніс дату на понеділок.
Додамо
У понеділок корпорація Twitter заявила, що відновлює реєстрацію в Twitter Blue для користувачів iOS і веб-користувачів, а також замінює позначку “офіційний” золотою галочкою в деяких бізнес-акаунтах на платформі соціальних мереж.