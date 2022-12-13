Реєстрацію в Twitter Blue відновлено для користувачів iOS та веб-користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У понеділок корпорація Twitter заявила, що відновлює реєстрацію в Twitter Blue для користувачів iOS і веб-користувачів, а також замінює позначку “офіційний” золотою галочкою в деяких бізнес-акаунтах на платформі соціальних мереж, пише УНН.
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Компанія заявила, що передплатники Twitter Blue отримають доступ до функцій лише для передплатників, тоді як державні облікові записи отримають сіру позначку.
Twitter Blue спочатку був запущений на початку листопада, а потім був призупинений, оскільки підроблені облікові записи почали рости як гриби. Тоді його було заплановано знову запустити 29 листопада, але його відклали.
Нагадаємо
Twitter перезапустить оновлену версію свого сервісу підписки Twitter Blue у понеділок за вищою ціною для користувачів Apple.