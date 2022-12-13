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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Реєстрацію в Twitter Blue відновлено для користувачів iOS та веб-користувачів

Реєстрацію в Twitter Blue відновлено для користувачів iOS та веб-користувачів

Київ • УНН

 • 883243 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У понеділок корпорація Twitter заявила, що відновлює реєстрацію в Twitter Blue для користувачів iOS і веб-користувачів, а також замінює позначку “офіційний” золотою галочкою в деяких бізнес-акаунтах на платформі соціальних мереж, пише УНН.

Деталі

Компанія заявила, що передплатники Twitter Blue отримають доступ до функцій лише для передплатників, тоді як державні облікові записи отримають сіру позначку.

Twitter Blue спочатку був запущений на початку листопада, а потім був призупинений, оскільки підроблені облікові записи почали рости як гриби. Тоді його було заплановано знову запустити 29 листопада, але його відклали.

Нагадаємо

Twitter перезапустить оновлену версію свого сервісу підписки Twitter Blue у понеділок за вищою ціною для користувачів Apple.

Українські Національні Новини

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