Регистрация в Twitter Blue возобновлена для пользователей iOS и веб-пользователей

Детали

Компания заявила, что подписчики Twitter Blue получат доступ к функциям только для подписчиков, тогда как государственные аккаунты получат серую отметку.

Twitter Blue сначала был запущен в начале ноября, а затем был приостановлен, поскольку поддельные аккаунты начали расти как грибы. Тогда его запланировали снова запустить 29 ноября, но его отложили.

Напомним

Twitter перезапустит обновленную версию своего сервиса подписки Twitter Blue в понедельник по более высокой цене для пользователей Apple.