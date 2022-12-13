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Регистрация в Twitter Blue возобновлена для пользователей iOS и веб-пользователей

Регистрация в Twitter Blue возобновлена для пользователей iOS и веб-пользователей

Киев • УНН

 • 883240 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В понедельник корпорация Twitter заявила, что возобновляет регистрацию в Twitter Blue для пользователей iOS и веб-пользователей, а также заменяет отметку “официальный” золотой галочкой в некоторых бизнес-аккаунтах на платформе социальных сетей, пишет УНН.

Детали

Компания заявила, что подписчики Twitter Blue получат доступ к функциям только для подписчиков, тогда как государственные аккаунты получат серую отметку.

Twitter Blue сначала был запущен в начале ноября, а затем был приостановлен, поскольку поддельные аккаунты начали расти как грибы. Тогда его запланировали снова запустить 29 ноября, но его отложили.

Напомним

Twitter перезапустит обновленную версию своего сервиса подписки Twitter Blue в понедельник по более высокой цене для пользователей Apple.

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