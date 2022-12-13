Регистрация в Twitter Blue возобновлена для пользователей iOS и веб-пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В понедельник корпорация Twitter заявила, что возобновляет регистрацию в Twitter Blue для пользователей iOS и веб-пользователей, а также заменяет отметку “официальный” золотой галочкой в некоторых бизнес-аккаунтах на платформе социальных сетей, пишет УНН.
Детали
Компания заявила, что подписчики Twitter Blue получат доступ к функциям только для подписчиков, тогда как государственные аккаунты получат серую отметку.
Twitter Blue сначала был запущен в начале ноября, а затем был приостановлен, поскольку поддельные аккаунты начали расти как грибы. Тогда его запланировали снова запустить 29 ноября, но его отложили.
Напомним
Twitter перезапустит обновленную версию своего сервиса подписки Twitter Blue в понедельник по более высокой цене для пользователей Apple.