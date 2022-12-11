З 12 грудня Twitter перезапускає Twitter Blue за вищою ціною для користувачів Apple
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Twitter перезапустить оновлену версію свого сервісу підписки Twitter Blue у понеділок за вищою ціною для користувачів Apple.
Про це повідомила компанія в Twitter у суботу, передає УНН.
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Компанія повідомила, що користувачі можуть підписатися на оновлену послугу, яка дозволить підписникам редагувати твіти, завантажувати відео 1080p і отримувати підтвердження облікового запису з синьою галочкою за 8 доларів на місяць через Інтернет і за 11 доларів на місяць через Apple iOS.
Twitter не пояснив, чому у користувачі Apple стягуватимуть плату більшу, але ЗМІ повідомляли, що компанія шукала способи компенсувати комісію, що стягується в App Store.
Ілон Маск, який у листопаді придбав Twitter за 44 мільярди доларів, у серії твітів минулого місяця перерахував різні претензії до Apple, включаючи 30% комісії, яку виробник iPhone стягує з розробників програмного забезпечення за покупки в програмі.
Тоді він звинуватив Apple у погрозах заблокувати Twitter у своєму магазині додатків, а також сказав, що виробник iPhone припинив рекламу на платформі соціальних мереж.
Однак після наступної зустрічі з виконавчим директором Apple Тімом Куком він написав у Twitter, що непорозуміння щодо видалення Twitter із магазину додатків Apple вирішено.
we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark pic.twitter.com/DvvsLoSO50— Twitter (@Twitter) December 10, 2022