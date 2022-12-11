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З 12 грудня Twitter перезапускає Twitter Blue за вищою ціною для користувачів Apple

З 12 грудня Twitter перезапускає Twitter Blue за вищою ціною для користувачів Apple

Київ • УНН

 • 997822 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Twitter перезапустить оновлену версію свого сервісу підписки Twitter Blue у понеділок за вищою ціною для користувачів Apple.

Про це повідомила компанія в Twitter у суботу, передає УНН.

Деталі

Компанія повідомила, що користувачі можуть підписатися на оновлену послугу, яка дозволить підписникам редагувати твіти, завантажувати відео 1080p і отримувати підтвердження облікового запису з синьою галочкою за 8 доларів на місяць через Інтернет і за 11 доларів на місяць через Apple iOS.

Twitter не пояснив, чому у користувачі Apple стягуватимуть плату більшу, але ЗМІ повідомляли, що компанія шукала способи компенсувати комісію, що стягується в App Store.

Ілон Маск, який у листопаді придбав Twitter за 44 мільярди доларів, у серії твітів минулого місяця перерахував різні претензії до Apple, включаючи 30% комісії, яку виробник iPhone стягує з розробників програмного забезпечення за покупки в програмі.

Тоді він звинуватив Apple у погрозах заблокувати Twitter у своєму магазині додатків, а також сказав, що виробник iPhone припинив рекламу на платформі соціальних мереж.

Однак після наступної зустрічі з виконавчим директором Apple Тімом Куком він написав у Twitter, що непорозуміння щодо видалення Twitter із магазину додатків Apple вирішено.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022

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