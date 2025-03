С 12 декабря Twitter перезапускает Twitter Blue по более высокой цене для пользователей Apple

Детали

Компания сообщила, что пользователи могут подписаться на обновленную услугу, которая позволит подписчикам редактировать твиты, загружать видео 1080p и получать подтверждение аккаунта с синей галочкой за 8 долларов в месяц через Интернет и за 11 долларов в месяц через Apple iOS.

Twitter не объяснил, почему в пользователи Apple будут взимать плату большую, но СМИ сообщали, что компания искала способы компенсировать взимаемую комиссию в App Store.

Илон Маск, который в ноябре приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, в серии твитов в прошлом месяце перечислил разные претензии к Apple, включая 30% комиссии, которую производитель iPhone взимает с разработчиков программного обеспечения за покупки в программе.

Тогда он обвинил Apple в угрозах заблокировать Twitter в своем магазине приложений, а также сказал, что производитель iPhone прекратил рекламу на платформе социальных сетей.

Однако после следующей встречи с исполнительным директором Apple Тимом Куком он написал в Twitter, что недоразумение по удалению Twitter из магазина приложений Apple решено.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber only features, including the blue checkmark pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022