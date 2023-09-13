Илон Маск частично передаст контроль над Starlink в Украине Пентагону
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава SpaceX Илон Маск принял решение о передаче под контроль Пентагона составляющие сети спутникового интернета Starlink, которые используется в войне в Украине. Об этом сообщил биограф бизнесмена Уолтер Айзексон в интервью Washington Post, пишет УНН.
Детали
Айзексон рассказал, что из-за шквала критики из-за отказа включить сервис Starlink у берегов Крыма Маск задал вопрос, зачем ему все это надо.
«Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать что-то, что может привести к ядерной войне», - цитирует Айзексон Маска.
Поэтому, бизнесмен принял решение продать и передать полный контроль над частью оборудования Starlink и услуг Starlink Минобороны США, чтобы избежать ответственности за границы и правила его использования.
Также биограф добавил, что Маск не включил его в Крыму и держал это в тайне... Так же Макс решил не включать Starlink в некоторых частях на востоке Украины, ведь он не хочет, чтобы они использовались в наступательных целях.
Напомним
Компания Илона Маска, Starlink, не могла предоставлять связь в Крыму из-за санкций США против России. Маск также заявил, что Украина не сообщала ему о том, что ей нужна связь в Крыму.
Ранее сообщалось, что в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.
Из-за этого Сенат США должен провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине расширение частной спутниковой сети Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.