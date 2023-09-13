Ілон Маск частково передасть контроль над Starlink в Україні Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Голова SpaceX Ілон Маск ухвалив рішення про передачу під контроль Пентагону складові мережі супутникового інтернету Starlink, які використовується у війні в Україні. Про це повідомив біограф бізнесмена Волтер Айзексон в інтерв'ю Washington Post, пише УНН.
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Айзексон розповів, що через шквал критики через відмову включити сервіс Starlink біля берегів Криму Маск поставив питання, навіщо йому все це треба.
«Я створив Starlink, щоб люди могли розслабитись, подивитися кіно на Netflix, пограти у відеоігри. Я не збирався створювати щось, що може призвести до ядерної війни», - цитує Айзексон Маска.
Тож, бізнесмен ухвалив рішення продати та передати повний контроль над частиною обладнання Starlink та послуг Starlink Міноборони США, аби уникнути відповідальності за кордони та правила його використання.
Також біограф додав, що Маск не ввімкнув його в Криму і тримав це в таємниці... Так само Макс вирішив не вмикати Starlink у деяких частинах на сході України, адже він не хоче, щоб вони використовувались в наступальних цілях.
Нагадаємо
Компанія Ілона Маска, Starlink, не могла надавати зв'язок у Криму через санкції США проти росії. Маск також заявив, що Україна не повідомляла йому про те, що їй потрібен зв'язок у Криму.
Раніше повідомлялось, що минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот.
Через це Сенат США має провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні розширення приватної супутникової мережі Starlink для атаки на російські військові кораблі біля берегів Криму.