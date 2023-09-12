У Сенаті США вимагають розслідування блокування Starlink поблизу Криму

Цитата

"Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", - заявив сенатор.

Очікується, що Маск, генеральний директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритому саміті з сенаторами в Капітолії в середу, 13 вересня.

Уоррен, член Комітету з питань збройних сил, сказала, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони розглянуло свої контрактні відносини з компанією.

Голова Комітету з питань збройних сил Джек Рід також заявив, що він стурбований цим питанням, враховуючи, що уряди традиційно контролювали супутники, а президенти вирішували, що з ними робити.

Він сказав, що відбулися дуже позитивні зрушення, коли SpaceX знизила вартість доступу до космосу, в тому числі для запусків в інтересах національної безпеки, але у нього “не може бути останнього слова, коли справа стосується національної безпеки", - сказав він про Маска.

Доповнення

Starlink Ілона Маска є життєво важливим інструментом для України, ця технологія має залишитися доступною для українців. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після повідомлень про те, що Ілон Маск торік вимкнув систему біля узбережжя Криму, щоб запобігти нападу українських безпілотників на російські військові кораблі.