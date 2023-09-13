Відключення Starlink у Криму - Маск знайшов нову причину

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"Причина, по якій його (супутник Starlink - ред.) вимкнули насправді цікава, тому що США запровадили санкції проти російської федерації. Це включає Крим під санкції і нам фактично заборонено вмикати підключення до цієї країни, яка під санкціями, без ухвалення уряду США”, - пояснив Маск.

Він додав, що влада України не повідомляла, що їй потрібен зв'язок в цьому районі, а запит від Києва про відновлення звʼязку надійшов пізно вночі.

“Україна взагалі не дала нам жодних попереджень чи чогось такого. Ми отримали терміновий дзвінок від українського уряду про те, що нам потрібно увімкнути (супутник Starlink - ред.) у Криму. Посеред ночі”, - повідомив Маск.

Ілон Маск заявив, що його компанія Starlink відмовила Україні у наданні зв'язку для військових цілей, оскільки не хотіла, щоб Україна використовувала цей зв'язок чогось на кшталт "атаки на Перл-Харбор". Маск також додав, що якби президент США Джо Байден надав наказ увімкнути Starlink у Криму, він би виконав цей наказ, але такого запиту від Байдена не було.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що минулого року Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами на російський військово-морський флот.

Через це Сенат США має провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні розширення приватної супутникової мережі Starlink для атаки на російські військові кораблі біля берегів Криму.