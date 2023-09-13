Отключение Starlink в Крыму - Маск нашел новую причину

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"Причина, по которой его (спутник Starlink - ред.) выключили на самом деле интересная, потому что США ввели санкции против российской федерации. Это включает Крым под санкции и нам фактически запрещено включать подключение к этой стране, которая под санкциями, без одобрения правительства США”, - пояснил Маск.

Он добавил, что власти Украины не сообщали, что им нужна связь в этом районе, а запрос от Киева о восстановлении связи поступил поздно ночью.

“Украина вообще не дала нам никаких предупреждений или чего-то такого. Мы получили срочный звонок от украинского правительства о том, что нам нужно включить (спутник Starlink - ред.) в Крыму. Посреди ночи”, - сообщил Маск.

Илон Маск заявил, что его компания Starlink отказала Украине в предоставлении связи для военных целей, поскольку не хотела, чтобы Украина использовала эту связь для чего-то вроде "атаки на Перл-Харбор". Маск также добавил, что если бы президент США Джо Байден приказал включить Starlink в Крыму, он бы выполнил этот приказ, но такого запроса от Байдена не было.

Напомним

Ранее сообщалось, что в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.

Из-за этого Сенат США должен провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине расширение частной спутниковой сети Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.