ИКАО ответила Украине относительно опасности полётов над рф: Сибига выступил с заявлением
Киев • УНН
Украина получила ответ ИКАО относительно опасности полётов в воздушном пространстве россии. Глава МИД Сибига призвал отрасль прекратить деятельность в рф.
Украина получила официальный ответ от Международной организации гражданской авиации относительно рисков продолжения полётов в российском воздушном пространстве. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт УНН.
Детали
Как отметил Сибига, Украина как государство-член подтверждает свою приверженность защите гражданской авиации.
Более того, именно этим с начала полномасштабного российского вторжения занимаются Силы обороны Украины, перехватывая российские дроны и ракеты. Это смертоносное оружие угрожает жизни наших людей, а также воздушному пространству соседних государств, а теперь его действие выходит далеко за пределы Украины и регулярно нарушает воздушное движение в странах НАТО
Сибига добавил, что защита гражданской авиации и обеспечение безопасности воздушного пространства должны оставаться общей ответственностью.
Международные авиакомпании, страховщики и другие представители авиационной отрасли должны серьёзно относиться к этим угрозам и действовать соответственно - прекратить деятельность в россии
Напомним
В начале сентября 2026 года Украина официально сообщила ИКАО, что воздушное пространство россии является опасным для гражданской авиации из-за усиления военной активности.