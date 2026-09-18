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ИКАО ответила Украине относительно опасности полётов над рф: Сибига выступил с заявлением

Киев • УНН

 • 4426 просмотра

Украина получила ответ ИКАО относительно опасности полётов в воздушном пространстве россии. Глава МИД Сибига призвал отрасль прекратить деятельность в рф.

ИКАО ответила Украине относительно опасности полётов над рф: Сибига выступил с заявлением

Украина получила официальный ответ от Международной организации гражданской авиации относительно рисков продолжения полётов в российском воздушном пространстве. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт УНН.

Детали

Как отметил Сибига, Украина как государство-член подтверждает свою приверженность защите гражданской авиации.

Более того, именно этим с начала полномасштабного российского вторжения занимаются Силы обороны Украины, перехватывая российские дроны и ракеты. Это смертоносное оружие угрожает жизни наших людей, а также воздушному пространству соседних государств, а теперь его действие выходит далеко за пределы Украины и регулярно нарушает воздушное движение в странах НАТО

- говорится в заявлении министра.

Сибига добавил, что защита гражданской авиации и обеспечение безопасности воздушного пространства должны оставаться общей ответственностью.

Международные авиакомпании, страховщики и другие представители авиационной отрасли должны серьёзно относиться к этим угрозам и действовать соответственно - прекратить деятельность в россии

- отметил министр.

Напомним

В начале сентября 2026 года Украина официально сообщила ИКАО, что воздушное пространство россии является опасным для гражданской авиации из-за усиления военной активности.

Евгений Устименко

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российская пропаганда
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Андрей Сибига
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Украина