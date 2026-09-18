ИКАО ответила Украине относительно опасности полётов над рф: Сибига выступил с заявлением

Украина получила официальный ответ от Международной организации гражданской авиации относительно рисков продолжения полётов в российском воздушном пространстве. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт УНН.

Как отметил Сибига, Украина как государство-член подтверждает свою приверженность защите гражданской авиации.

Более того, именно этим с начала полномасштабного российского вторжения занимаются Силы обороны Украины, перехватывая российские дроны и ракеты. Это смертоносное оружие угрожает жизни наших людей, а также воздушному пространству соседних государств, а теперь его действие выходит далеко за пределы Украины и регулярно нарушает воздушное движение в странах НАТО