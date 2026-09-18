ІКАО відповіла Україні щодо небезпеки польотів над рф: Сибіга виступив з заявою

Україна отримала офіційну відповідь від Міжнародної організації цивільної авіації щодо ризиків продовження польотів у російському повітряному просторі. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Як зазначив Сибіга, Україна як держава-член підтверджує свою відданість захисту цивільної авіації.

Більше того, саме цим із початку повномасштабного російського вторгнення займаються Сили оборони України, перехоплюючи російські дрони та ракети. Ця смертоносна зброя загрожує життю наших людей, а також повітряному простору сусідніх держав, а тепер її дія виходить далеко за межі України та регулярно порушує повітряний рух у країнах НАТО

Сибіга додав, що захист цивільної авіації та забезпечення безпеки повітряного простору мають залишатися спільною відповідальністю.

Міжнародні авіакомпанії, страховики та інші представники авіаційної галузі мають серйозно ставитися до цих загроз і діяти відповідно - припинити діяльність у росії