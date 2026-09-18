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ІКАО відповіла Україні щодо небезпеки польотів над рф: Сибіга виступив з заявою

Київ • УНН

 • 3348 перегляди

Україна отримала відповідь ІКАО щодо небезпеки польотів у повітряному просторі росії. Очільник МЗС Сибіга закликав галузь припинити діяльність у рф.

ІКАО відповіла Україні щодо небезпеки польотів над рф: Сибіга виступив з заявою

Україна отримала офіційну відповідь від Міжнародної організації цивільної авіації щодо ризиків продовження польотів у російському повітряному просторі. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Сибіга, Україна як держава-член підтверджує свою відданість захисту цивільної авіації.

Більше того, саме цим із початку повномасштабного російського вторгнення займаються Сили оборони України, перехоплюючи російські дрони та ракети. Ця смертоносна зброя загрожує життю наших людей, а також повітряному простору сусідніх держав, а тепер її дія виходить далеко за межі України та регулярно порушує повітряний рух у країнах НАТО

- йдеться в заяві міністра.

Сибіга додав, що захист цивільної авіації та забезпечення безпеки повітряного простору мають залишатися спільною відповідальністю.

Міжнародні авіакомпанії, страховики та інші представники авіаційної галузі мають серйозно ставитися до цих загроз і діяти відповідно - припинити діяльність у росії

 - зазначив міністр.

Нагадаємо

На початку вересня 2026 року Україна офіційно повідомила ІКАО, що повітряний простір росії є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності.

Євген Устименко

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російська пропаганда
Війна в Україні
Андрій Сибіга
НАТО
Україна