Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге

Оккупанты пытаются восстановить положение на юге Украины, проводя постоянные штурмовые действия, которые не имеют успеха. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.

Детали

Ситуация остается постоянной. Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны нашего врага, постоянно происходят штурмы. За прошедшие сутки это было 11 штурмов. В основном это Запорожское направление и Херсонское. Не дают покоя россиянам наши Крынки, надеются они выбить оттуда наших морпехов, однако эти попытки тщетны. Обычно в сутки там происходит несколько штурмов, сегодня их уже было 3. Так же они не имели никакого успеха, но враг не оставляет этих попыток. Такая ситуация и в Роботино - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что россияне пытаются восстановить контроль над островом Нестрига под прикрытием артиллерии, дронов, но они вынуждены передвигаться малыми группами.

У них есть большое препятствие - это наш Днепр и соответственно, чтобы его преодолеть они вынуждены использовать лодки, но в этот момент они находятся на открытой местности и поэтому для них это достаточно сложно и они несут потери - добавил Плетенчук.

Напомним,

Вооруженные силы Украины установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.