Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  126014 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  117386 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108118 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126431 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125151 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119401 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115168 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101995 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге

Оккупанты постоянно пытаются восстановить ситуацию на юге Украины путем неудачных штурмовых операций: вчера состоялось 11 атак и еще 3 сегодня на Запорожском и Херсонском направлениях, но украинские войска отбивают эти попытки.

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Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге

Удар рф по Харькову: в ОВА подтвердили гибель женщины

Женщина погибла и мужчина получил ранения в Харькове в результате российских ударов, которые разрушили по меньшей мере два частных дома.

Война •   •  6984 просмотра
Удар рф по Харькову: в ОВА подтвердили гибель женщины

В Хмельницкой области в результате подрыва запала гранаты травмировался мужчина: его госпитализировали

В Староконстантинове, что в Хмельницкой области, в результате подрыва запала гранаты травмировался 32-летний мужчина. Устройство взорвалось у него в руках, мужчину госпитализировали в больницу.

Криминал и ЧП •   •  6156 просмотра
В Хмельницкой области в результате подрыва запала гранаты травмировался мужчина: его госпитализировали

В пригороде Херсона от вражеского попадания загорелись здания: фото

российский обстрел попал в жилые дома и летнюю кухню в пригороде Херсона, вызвав пожары, но обошлось без жертв.

Война •   •  6576 просмотра
В пригороде Херсона от вражеского попадания загорелись здания: фото

Атака рф на Харьков: есть предварительная информация о погибшей женщине, еще одном пострадавшем

В результате российского удара в Харькове, предварительно, погибла женщина, еще один человек получил ранения, под завалами могут быть люди.

Война •   •  5938 просмотра
Атака рф на Харьков: есть предварительная информация о погибшей женщине, еще одном пострадавшем

Удар рф по Харькову: известно об одном пострадавшем

Удар рф по Харькову привел к тому, что есть один пострадавший и повреждения частного дома.

Война •   •  6493 просмотра
Удар рф по Харькову: известно об одном пострадавшем

Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов

С 18 апреля во время пропалестинских протестов в около 40 университетах в 25 штатах США были арестованы почти 2 000 человек.

Новости Мира •   •  6379 просмотра
Более 2 000 человек арестованы в американских кампусах с начала пропалестинских протестов

В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности нанесения ударов по России и введения западных войск в Украину "опасными" и "эскалацией напряженности" вокруг войны в Украине, что потенциально представляет угрозу для европейской безопасности.

Война •   •  9557 просмотра
В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"

Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила "Крест Почета" от МО за помощь армии

Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила «Крест Почета» от МО за помощь армии.

Общество •   •  6822 просмотра
Соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка получила "Крест Почета" от МО за помощь армии

Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления

Около 1300 московских священников присоединятся к оккупационной армии кремля в Украине, чтобы оказывать "духовную помощь" российским солдатам.

Война •   •  7143 просмотра
Около 1300 московских священников пополнит ряды оккупационной армии кремля - Центр сопротивления