Йдуть постійні спроби відновити положення з боку окупантів: Плетенчук про ситуацію на півдні

Окупанти намагаються відновити положення на півдні України, проводячи постійні штурмові дії, які не мають успіху. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.

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Ситуація залишається сталою. Йдуть постійні спроби відновити положення з боку нашого ворога, постійно відбуваються штурми. Минулої доби це було 11 штурмів. Здебільшого це Запорізькій напрямок та Херсонський. Не дають спокою росіянам наші Кринки, сподіваються вони вибити звідти наших морпіхів, проте ці спроби марні. Зазвичай на добу там відбувається кілька штурмів, сьогодні їх вже було 3. Так само вони не мали ніякого успіху, але ворог не полишає цих спроб. Така ситуація і в Роботине

Він також зазначив, що росіяни намагаються відновити контроль над островом Нестрига під прикриттям артилерії, дронів, але вони вимушені пересуватися малими групами.

В них є велика перешкода - це наш Дніпро і відповідно, щоб його подолати вони вимушені використовувати човни, але в цей момент вони знаходяться на відкритій місцині і тому для них це досить складно і вони несуть втрати