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Йдуть постійні спроби відновити положення з боку окупантів: Плетенчук про ситуацію на півдні

Йдуть постійні спроби відновити положення з боку окупантів: Плетенчук про ситуацію на півдні

Київ • УНН

 • 22075 перегляди

Окупанти постійно намагаються відновити ситуацію на півдні України шляхом невдалих штурмових операцій: вчора відбулося 11 атак і ще 3 сьогодні на Запорізькому та Херсонському напрямках, але українські війська відбивають ці спроби.

Окупанти намагаються відновити положення на півдні України, проводячи постійні штурмові дії, які не мають успіху. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ситуація залишається сталою. Йдуть постійні спроби відновити положення з боку нашого ворога, постійно відбуваються штурми. Минулої доби це було 11 штурмів. Здебільшого це Запорізькій напрямок та Херсонський. Не дають спокою росіянам наші Кринки, сподіваються вони вибити звідти наших морпіхів, проте ці спроби марні. Зазвичай на добу там відбувається кілька штурмів, сьогодні їх вже було 3. Так само вони не мали ніякого успіху, але ворог не полишає цих спроб. Така ситуація і в Роботине

- сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що росіяни намагаються відновити контроль над островом Нестрига під прикриттям артилерії, дронів, але вони вимушені пересуватися малими групами.

В них є велика перешкода - це наш Дніпро і відповідно, щоб його подолати вони вимушені використовувати човни, але в цей момент вони знаходяться на відкритій місцині і тому для них це досить складно і вони несуть втрати

- додав Плетенчук.

Нагадаємо

Збройні сили України встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Павло Башинський

Павло Башинський

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