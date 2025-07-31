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Идея сильная, но нуждается в доработке: эксперт посоветовал, как сделать Defence City успешным

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Сергей Згурец предлагает смягчить требования для присоединения к Defence City и расширить срок реинвестирования прибыли. Эти изменения позволят присоединиться компаниям с продукцией двойного назначения и лучше планировать масштабные проекты.

Идея сильная, но нуждается в доработке: эксперт посоветовал, как сделать Defence City успешным

Идея создания Defence City для предприятий оборонно-промышленного комплекса, предусматривающая ряд льгот и преференций, является мощной и необходимой инициативой, которая может стать настоящим прорывом в развитии украинской оборонной отрасли. В то же время для эффективного запуска этого правового режима нужны конкретные изменения в предложенные законопроекты. Такое мнение высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, пишет УНН.

Среди главных его предложений - смягчение требования, что для присоединения к Defence City предприятие должно получать не менее 90% дохода от оборонных заказов в год.

"Чтобы быть резидентом Defence City необходимо, чтобы не менее 90% общего дохода компании поступало от поставки товаров, работ и услуг оборонного назначения. Причем если для вхождения требуется такой результат за год, то в дальнейшем необходимо отчитываться ежеквартально. Получается, если в квартале получился результат в 89% от общего дохода, то будут наложены штрафные санкции. Это создает лишние вызовы. Поэтому уместно эти показатели уменьшить. Это даст возможность присоединиться компаниям с продукцией двойного назначения, которые обслуживают как военную, так и гражданскую сферы", - отметил Згурец.

Кроме того, он считает, что в законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые уже были проголосованы Верховной Радой в первом чтении, необходимо внести ряд других правок. В частности, следует расширить срок для реинвестирования прибыли, высвобожденной с помощью льгот и преференций с одного до двух лет. Это, по мнению Згурца, позволит бизнесу лучше планировать масштабные проекты.

Стоит также упростить правила экспорта технологий для создания совместных производств с международными партнерами, убежден эксперт. По его словам, нынешние требования о 100% украинской собственности и обязательности межведомственных соглашений с Минобороны усложняют этот процесс и имеют коррупционные риски.

Згурец добавил, что механизм исключения из реестра Defence City должен быть прозрачным, ведь на сегодня предлагается предоставить такое право исключительно Министерству обороны. По мнению эксперта, решение об исключении резидента должно базироваться исключительно на судебном решении, которое бы подтвердило наличие нарушений условий пребывания в правовом режиме.

Згурец также обращает внимание на необходимость уменьшения влияния ручного управления, ведь предложенные редакции законопроектов о создании Defence City предусматривают концентрацию больших полномочий в одном ведомстве.

Также у эксперта возникли вопросы к подходу по релокации предприятий из-за войны в более безопасные регионы. 

От развития и потенциала нашей оборонной промышленности напрямую зависит выживание и устойчивость государства. Динамика изменений в отечественном ОПК существенно ускорилась после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Но ограничения и несовершенства законодательства, неповоротливость регуляторных органов, угроза российских обстрелов, ограничения в финансировании и нехватка компонентов существенно ограничивают масштабирование качественных преобразований отрасли. Чтобы убрать эти палки из колес, предложено создать особый режим Defence City. Он должен стать аналогичным Дія City, который существует для IT-индустрии 

- отметил Згурец.

Добавим

На необходимости доработки инициативы по созданию Defence City также настаивают представители авиационной отрасли. Они предупреждают о риске исключения своего сектора из круга потенциальных резидентов Defence City – несмотря на его критическую роль в поддержке, ремонте и модернизации авиационного парка, который эксплуатируют украинские военные. Отраслевые эксперты указывают на то, что действующая редакция законопроектов фактически ограничивает возможность участия большинства самолетостроительных и авиаремонтных предприятий, поскольку требует, чтобы доля оборонной продукции составляла не менее 90% в структуре дохода. Однако даже флагманы отрасли – такие как ГП "Антонов", "Мотор Сич" и другие частные исполнители государственных контрактов – не соответствуют этим критериям и могут остаться вне инициативы Defence City.

В Аэрокосмической ассоциации Украины настаивают на непосредственном включении отрасли самолетостроения в законопроекты из пакета Defence City. Президент Ассоциации в комментарии УНН пояснил, что с 1 января 2025 года самолетостроительные предприятия потеряли государственную поддержку и новая инициатива – это шанс для них получить льготы и преференции, необходимые для нормального функционирования и развития отрасли.

Напомним

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима – до 2036 года. 

Речь идет об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования, отмене земельного, экологического налогов и налога на недвижимость, упрощении таможенного оформления и экспортного контроля,

Накануне голосования эксперты отмечали, что это лишь первые шаги в создании системного механизма поддержки стратегических отраслей, в котором Украина нуждалась уже давно.

Лилия Подоляк

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Мотор Січ
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Украина