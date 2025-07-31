Ідея сильна, але потребує доопрацювання: експерт порадив, як зробити Defence City успішним

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
13:18 • 10321 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
12:18 • 17057 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
12:07 • 48786 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
10:55 • 30068 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
10:17 • 37422 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
31 липня, 07:35 • 42426 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 190467 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 232830 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 110522 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:57 • 94904 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.7м/с
62%
745мм
Популярнi новини
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС31 липня, 06:16 • 60053 перегляди
"Нехай стежить за своїми словами": Трамп відповів медведєву на його погрози США війною31 липня, 06:53 • 80106 перегляди
"Нехай згадає про "ходячих мерців": медвєдєв висміяв Трампа і заявив, що "росія права"Photo31 липня, 08:05 • 6176 перегляди
Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 124 осіб - Ткаченко10:16 • 15948 перегляди
Атака рф на Київ 31 липня: постраждалих уже 135, серед них - 12 дітейPhotoVideo11:54 • 12911 перегляди
Публікації
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto14:00 • 3396 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
13:18 • 10322 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 190489 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 232844 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 169245 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Віталій Кличко
Олександр Сирський
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Європа
Італія
Реклама
УНН Lite
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto14:00 • 3396 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 115406 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 177401 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 233841 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 279724 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Financial Times
The New York Times

Ідея сильна, але потребує доопрацювання: експерт порадив, як зробити Defence City успішним

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Сергій Згурець пропонує пом'якшити вимоги для приєднання до Defence City та розширити термін реінвестування прибутку. Ці зміни дозволять долучитися компаніям з продукцією подвійного призначення та краще планувати масштабні проєкти.

Ідея сильна, але потребує доопрацювання: експерт порадив, як зробити Defence City успішним

Ідея створення Defence City для підприємств оборонно-промислового комплексу, що передбачає низку пільг та преференцій, є потужною та необхідною ініціативою, яка може стати справжнім проривом у розвитку української оборонної галузі. Водночас для ефективного запуску цього правового режиму потрібні конкретні зміни до запропонованих законопроєктів. Таку думку висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, пише УНН.

Серед головних його пропозицій - помʼякшення вимоги, що для приєднання до Defence City підприємство має отримувати щонайменше 90% доходу від оборонних замовлень за рік.

"Аби бути резидентом Defenсe City необхідно, щоб не менше 90% загального доходу компанії надходило від постачання товарів, робіт та послуг оборонного призначення. Причому якщо для входження потрібно такий результат за рік, то надалі необхідно звітувати щоквартально. Виходить, якщо у кварталі вийшов результат у 89% від загального доходу, то будуть накладені штрафні санкції. Це створює зайві виклики. Тож доречно ці показники зменшити. Це дасть можливість долучитися компаніям з продукцією подвійного призначення, які обслуговують як і військову, так і цивільну сфери", - зазначив Згурець.

Крім того він вважає, що до законопроєктів, які передбачають внесення змін до Податкового і Митного кодексів, які вже були проголосовані Верховною Радою у першому читанні, необхідно внести низку інших правок. Зокрема, слід розширити термін для реінвестування прибутку, вивільненого за допомогою пільг та преференцій з одного до двох років. Це, на думку Згурця, дозволить бізнесу краще планувати масштабні проєкти;

Варто також спростити правила експорту технологій для створення спільних виробництв із міжнародними партнерами, переконаний експерт. За його словами, нинішні вимоги про 100% українську власність та обов’язковість міжвідомчих угод з Міноборони ускладнюють цей процес і мають корупційні ризики.

Згурець додав, що механізм виключення з реєстру Defence City має бути прозорим, адже на сьогодні пропонується надати таке прави виключно Міністерству оборони. На думку експерта, рішення про виключення резидента має базуватись виключно на судовому рішенні, яке б підтвердило наявність порушень умов перебування в правовому режимі.

Згурець також звертає увагу на необхідність зменшення впливу ручного управління, адже запропоновані редакції законопроєктів про створення Defence City передбачають концентрацію великих повноважень в одному відомстві.

Також у експерта виникли запитання до підходу щодо релокації підприємств через війну у більш безпечні регіони. 

Від розвитку та потенціалу нашої оборонної промисловості напряму залежить виживання та стійкість держави. Динаміка змін у вітчизняному ОПК суттєво прискорилося після повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Але обмеження та недосконалості законодавства, неповороткість регуляторних органів, загроза російських обстрілів, обмеження у фінансуванні та нестача компонентів суттєво обмежують масштабування якісних перетворень галузі. Аби прибрати ці палки з коліс, запропоновано створити особливий режим Defence City. Він має стати аналогічним Дія City, який існує для IT-індустрії 

- зазначив Згурець.

Додамо

На необхідності доопрацювання ініціативи зі створення Defence City наголошують також представники авіаційної галузі. Вони попереджають про ризик виключення свого сектору з кола потенційних резидентів Defence City – попри його критичну роль у підтримці, ремонті та модернізації авіаційного парку, який експлуатують українські військові. Галузеві експерти вказують на те, що чинна редакція законопроєктів фактично обмежує можливість участі більшості літакобудівних і авіаремонтних підприємств, оскільки вимагає, щоб частка оборонної продукції становила не менше 90% у структурі доходу. Однак навіть флагмани галузі – такі як ДП "Антонов", "Мотор Січ" та інші приватні виконавці державних контрактів – не відповідають цим критеріям і можуть залишитися поза межами ініціативи Defence City.

В Аерокосмічній асоціації України наполягають на безпосередньому включенні галузі літакобудування до законопроєктів з пакету Defence City. Президент Асоціації в коментарі УНН пояснив, що з 1 січня 2025 року літакобудівні підприємства втратили державну підтримку і нова ініціатива – це шанс для них отримати пільги та преференції, необхідні для нормального функціонування та розвитку галузі.

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті запровадження спеціального правового режиму Defence City – для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для учасників спеціального режиму –  до 2036 року. 

Йдеться про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, скасування земельного, екологічного податків та податку на нерухомість, спрощення митного оформлення та експортного контролю,

Напередодні голосування експерти наголошували, що це лише перші кроки у створенні системного механізму підтримки стратегічних галузей, якого Україна потребувала вже давно.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Мотор Січ
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Україна