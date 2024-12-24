Идет активная оборона, чтобы не допустить окружения, иметь связь и логистику - Волошин о ситуации возле Макаровки
Киев • УНН
Силы обороны Украины проводят активную оборону возле Макаровки в Донецкой области, пытаясь восстановить позиции и сохранить логистические пути. За минувшие сутки произошло 252 боевых столкновения, горячее всего было на Курщине и Времовском направлении.
О ситуации возле Макаровки в Донецкой области: украинские защитники проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить позиции. Последствия и результаты будут известны позже. Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Радио Свобода, передает УНН.
Силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции. Пытаются не дать окружить наши силы. Поэтому сейчас продолжается активная оборона. Идет оборонительная операция. Ее последствия ее результаты будут известны. Стараемся не допустить, чтобы наши войска оказались в окружении. Чтобы линия боевого соприкосновения была такая, чтобы мы могли к каждому подразделению - иметь с ним связь. Иметь с ним логистические пути. Ситуация довольно тяжелая. Однако не безнадежная, ребята наши держат.
Напомним
За минувшие сутки произошло 252 боевых столкновения, противник нанес 13 авиаударов и более 4000 обстрелов. Самые интенсивные бои продолжались на Курщине - 46 атак и на Времовском направлении - 35 штурмов.
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