Волошин назвал города в Донецкой области, где продолжаются бои в городских застройках
Киев • УНН
В Курахово, Торецке и Часовом Яру продолжаются бои в городской застройке. Оккупанты изменили тактику и пытаются перекрыть логистику украинских защитников вместо фронтальных штурмов.
В Курахово, Торецке и Часовом Яру Донецкой области продолжаются бои в городской застройке. Об этом сообщил в понедельник, 23 декабря, представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Бои продолжаются в городской застройке в городах Курахово, Торецк и Часов Яр. Относительно тактики по штурмам, как раз в этих населенных пунктах, то враг пытается прорываться к ним, в некоторых он уже ведет городские бои. Ведет бои из-за того, что это городская застройка и чтобы избежать как раз фронтальных штурмов, оккупанты отказались от такой тактики как штурмовать в лоб именно населенные пункты
По его словам, россияне пытаются перекрывать транспортные артерии, отрезать логистику от украинских защитников.
Дополнение
Генштаб сообщал сегодня, 23 декабря утром, что 234 боестолкновения произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Времовском направлении, в Курахово продолжаются бои в городской застройке.
16 декабря спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова сообщала, что в Торецке Донецкой области идут сложные городские бои, ситуация там тяжелая.